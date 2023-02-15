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Питерец.ру » Происшествия » Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове

Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове

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63
Опубликовал: Anton78
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На Васильевском острове КАМАЗ сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Накануне днем около 15 часов 35 минут возле дома 1 по 8-й Линии Васильевского острова Петербурга неизвестный водитель, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ, двигаясь по набережной Лейтенанта Шмидта и совершая поворот направо на 8-ю Линию Васильевского острова, в зоне пешеходного перехода сбил 9-летнего школьника, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.

Мальчика, ученика 2 класса одной из школ города в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Спустя несколько минут на Уральской улице сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль КАМАЗ под управлением 54-летнего водителя, который пояснил, что покинул место ДТП, так как не видел пешехода. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ(нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Источник: Конкретно.ру
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