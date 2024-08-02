Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерок с Васильевского острова

30 июля 2024 года вечером неизвестный позвонил 86-летней женщине, проживающей в доме 36-4 на Наличной улице и, введя ее в заблуждение, выяснил ее паспортные данные, после чего убедил ее "задекларировать" свои денежные средства, передав их курьеру.

На следующий день пенсионерка передала курьеру 2 миллиона рублей.

1 августа вечером жертвой аналогичного преступления стала 77-летняя женщина из дома 36 по улице Кораблестроителей.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что в течение последних двух дней ей звонили неизвестные и убеждали передать деньги для "декларирования" курьеру. Женщина отдала 850 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению в причастности к указанным преступлениям сотрудники уголовного розыска Василеостровского района задержали 29-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ,