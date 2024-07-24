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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе

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Опубликовал: Anton78
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Оперативники задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе

Вечером 12 июля 2024 года около 17 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 24 корпус 4 по Ланскому шоссе. Пенсионерка мообщила правоохранителям о совершенном в отношении нее мошенничестве. 

Неизвестные, под предлогом обеспечения сохранности сбережений, убедили пожилую женщину снять с банковских карт деньги и передать направленному ими курьеру для размещения на, якобы, «безопасные» счета. 

Вечером 10 и 11 июля пенсионерка передала неизвестному курьеру снятые с карт сбережения  в сумме 2 730 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 23 июля 2024 года около дома 15 по улице Чапаева по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали 20-летнего жителя поселка Шушары.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МАД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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