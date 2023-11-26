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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «Ниссан Альмера» столкнулась с большегрузом. Погибла пассажирка иномарки

В Ленобласти «Ниссан Альмера» столкнулась с большегрузом. Погибла пассажирка иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе

Накануне вечером, 25 ноября около 18 часов 40 минут на 13 км трассы «Петергоф-Кейкино» 19-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь от поселка Петровское в сторону КАД не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Рено Магнум» под управлением 46-летнего водителя, после чего легковой автомобиль вылетел в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка «Ниссана» скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя «Ниссана» госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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