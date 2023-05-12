Накануне вечером около 21 часов 50 минут на 10 км дороги «Песочное-Киссолово», во Всеволожском районе Ленинградской области вне населенного пункта, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икс-Трейл» и двигаясь от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мицубиси Кольт», под управлением 59 - летней женщины.
В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась, водитель "Ниссана" госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП
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Опубликовал: Алексей Морозов
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на автодороге «Песочное-Киссолово», в котором погибла женщина
Накануне вечером около 21 часов 50 минут на 10 км дороги «Песочное-Киссолово», во Всеволожском районе Ленинградской области вне населенного пункта, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икс-Трейл» и двигаясь от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мицубиси Кольт», под управлением 59 - летней женщины.
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