В Ленобласти женщина погибла в лобовом ДТП

Накануне вечером около 21 часов 50 минут на 10 км дороги «Песочное-Киссолово», во Всеволожском районе Ленинградской области вне населенного пункта, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икс-Трейл» и двигаясь от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мицубиси Кольт», под управлением 59 - летней женщины.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась, водитель "Ниссана" госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.