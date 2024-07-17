На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку

Сегодня днем, 17 июля 2024 года около 14 часов 00 минут на трассе «Зуево - Новая Ладога» на территории Киришского района Ленинградской области 63-летняя женщина - водитель, управляя автомобилем «Ауди Q7» двигаясь со стороны Старой Ладоги в сторону города Кириши совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, слева направо по ходу движения машины.

В результате дорожного происшествия ребенок от полученных травм скончалась в больнице.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.