ента новостей

19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
18:23
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна
17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
14:55
На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики
14:43
В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств
12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:24
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
09:38
Самозанятых стало более 700 тысяч
09:19
Очередники продолжают получать квартиры
01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей
00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали турнир «Moscow Open – 2024», а вот москвич Кухмазов проиграл сопернику слабее себя по рейтингу и старше по возрасту
23:48
Андрей Канчельскис нормально себя чувствует после нокаута, полученного во время драки в спорт-баре
17:02
Искусственный интеллект перейдет к Минцифры
16:50
Под Петербургом прошли соревнования кинологов
15:04
На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде
13:43
В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома
13:24
На проспекте Энгельса неадекват с ножом напал на бригаду скорой помощи
13:09
На трассе «Скандинавия» у поселка Огоньки в ДТП погибли два человека
11:29
В Павловске обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями головы
11:05
В Калининском районе 5-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
10:27
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
09:21
Медведев о победе Трампа
08:24
В центре внимания – «серебряный возраст»
21:17
Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов может пополнить состав СКА, подписав с петербургским клубом долгосрочный контракт
20:52
На Гончарной улице дорожный конфликт перерос в драку с повреждением автомобилей
20:09
Выставка «Свет и Воздух»
19:49
В выставочном зале Союза художников покажут работы юной художницы Варвары Щедриной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку

На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Зуево-Новая Ладога»

Сегодня днем, 17 июля 2024 года около 14 часов 00 минут на трассе «Зуево - Новая Ладога» на территории Киришского района Ленинградской области 63-летняя женщина - водитель, управляя автомобилем «Ауди Q7» двигаясь со стороны Старой Ладоги в сторону города Кириши совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, слева направо по ходу движения машины.

В результате дорожного происшествия ребенок от полученных травм скончалась  в больнице.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-06-2024, 09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
6-02-2024, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
9-04-2024, 10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
13-12-2023, 13:05
В Ленобласти иномарка сбила 16-летнюю девочку
29-04-2024, 11:36
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 33-летнего жителя деревни Глажево
25-04-2024, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
0
52
Сегодня, 17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
0
65
Сегодня, 12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
0
74
Сегодня, 12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
Наверх