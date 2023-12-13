В Ленобласти иномарка сбила 16-летнюю девочку

Накануне утром, 12 декабря 2023 года около 07 часов 50 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 27 км дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск».

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции установили, что 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 80», двигаясь со стороны города Коммунар в сторону Гатчины, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель в 2023 году 9 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.