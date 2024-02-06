В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»

Накануне вечером, 5 февраля 2024 года около 17 часов 30 минут на 416 километре трассы «Вологда-Новая Ладога», в Бокситогорском районе Ленобласти 35-летняя жительница города Вологда, управляя автомобилем «Рено Логан» и двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ФАВ» под управлением 36-летнего мужчины. После этого «Рено» столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомобилем «Луидор 3009», под управлением 47-летнего жителя Самарской области.

В результате дорожно-транспорного происшествия водитель «Рено Логан» от полученных травм скончалась на месте, ее 34-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства происшествия.