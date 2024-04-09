На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку

Накануне вечером, 8 апреля 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 11 по Пулковскому шоссе, в Московском районе Петербурга 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», на придворовой территории совершила наезд на 15-летнюю девочку.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.