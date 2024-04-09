Накануне вечером, 8 апреля 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 11 по Пулковскому шоссе, в Московском районе Петербурга 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», на придворовой территории совершила наезд на 15-летнюю девочку.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
0
16
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Пулковском шоссе, в котором пострадал ребенок
Накануне вечером, 8 апреля 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 11 по Пулковскому шоссе, в Московском районе Петербурга 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», на придворовой территории совершила наезд на 15-летнюю девочку.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"