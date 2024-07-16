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Питерец.ру » Происшествия » В Павловске обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями головы

В Павловске обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями головы

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Опубликовал: Anton78
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В Пушкинском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы

Накануне утром, 15 июля 2024 года к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 64-летний житель Пушкина. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что его младший брат, проживающийна Пионеской улице в Павловске уже как три недели не выходит на связь. 

Около полудня полицейские вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили трупы 48-летнего хозяина и его 33-летннй сожительницы. Оба погибли от огнестрельных ранений в голову.

По данному факту в следственном отделе по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе проведенного осмотра в квартире было обнаружено предполагаемое оружие преступления: пистолет, который является самостоятельно переделанным, нарезным, самозарядным пистолетом Макарова 1965 года выпуска, изготовленный вероятно из списанного охолощенного пистолета ВПО-525 путем замены штатного ствола на нарезной под 9 мм, а также 5 патронов в магазине, 1 патрон в пистолете, 2 гильзы, 4 магазина ПМ, протирка, 42 патрона калибра 9 мм, пуля, 10 холостых патронов 9мм от револьвера револьверные, еще 14 патронов калибра 7,62 мм, разобранный пистолет калибра 4,5 мм, и 3 магазина.

По предварительным сведениям, оружие на погибших не зарегистрировано. Входная дверь в квартиру была закрыта изнутри.

По информации издания 47News, расположение тел, выводы эксперта, другие факты свидетельствуют о том, что между погибшими что-то произошло, мужчина сначала убил свою сожительницу, а затем решил уйти из жизни сам.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район обнаружение трупа огнестрельное ранение
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