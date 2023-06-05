В Приморском районе расстреляли гендиректора строительной фирмы

Сегодня утром на территории одного из строительных объектов, расположенных в Приморском районе Петербурга было обнаружено тело мужчины, 1975 года рождения, с множественными огнестрельными ранениями. 48-летнего главу СК "Монолит" Виктора Алиева расстреляли из пистолета ТТ на Глухарской улице — убийца скрылся с места происшествия.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)/

В настоящее время следователями совместно со следователями-криминалистами Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу, сотрудниками регионального управления МВД при участии судебно-медицинского эксперта проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и установление лица (лиц), причастных к совершению указанного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу.