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В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве и расчленении своей 66-летней матери

0
66
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Конкретно.ру
Полицейские Пушкинского района Петербурга задержали подозреваемого в убийстве 66-летней женщины.

Вчера вечером, 12 мая 2024 года около 20 часов 40 минут в дежурную часть полиции через «112» поступило сообщение о том, что в поселке Шушары в поле между Московским шоссе и магазином «Петрович» мужчина обнаружил мусорный пакет, развязав который, увидел человеческие останки.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было обнаружено два мусорных пакета, в одном из которых находилось туловище без конечностей, во втором – голова, предположительно, женщины 35-40 лет.

Останки направили в морг для установления причины смерти.

Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полицейские установили личность погибшей, ей оказалась 66-летняя жительница Шушар.

Сегодня, 13 мая 2024 года около 11 часов 00 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в доме 246 по Московскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнего мужчину.

Задержанный является сыном убитой женщины. По месту жительства задержанного обнаружены следы преступления, а также части тела его матери.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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