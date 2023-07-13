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Питерец.ру » Происшествия » В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Пушкинского района задержала подозреваемого в поджоге автомобиля

Ночью минувшего понедельника около 01 часа 35 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 2 по Горной улице в городе Павловск горит автомобиль.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили полностью выгоревший автомобиль «Ауди А6», принадлежащий 36-летнему местному жителю.
Через несколько часов после инцидента с заявлением в полицию обратился и 33-летний мужчина, пользовавшийся и управлявший автомобилем по доверенности.
Он сообщил сотрудникам полиции, что заметил возгорание около 01 часа 30 минут 10 июля. Материальный ущерб составил 500 000 рублей.
11 июля 2023 года около 15 часов 30 минут возле дома 9 по Горной улице Павловска по подозрению в причастности к данному преступлению сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район пожар поджог автомобиль
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