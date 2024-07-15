В баре на шоссе Революции мужчину ударили битой ро голове

Накануне ночью, 14 июня 2024 года около 02 часов 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о драке возле дома 3 корпус 1 по шоссе Революции.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в ходе конфликта посетитель бара ударил битой по голове 42-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В этот же день, возле дома 20 по шоссе Революции сотрудники уголовного розыска по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 33-летнего местного жителя, который сознался в том, что ночью в питейном заведении, после распития спиртных напитков, у него возник конфликт с ранее неизвестным ему мужчиной, в ходе которого он ударил его битой по голове.

Следователи возбудили уголовное дело по част 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.