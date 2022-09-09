В Сланцах мужчину ударили бутылкой по голове возле магазина и отобрали телефон

Накануне днем около 13 часов 22 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение от 44-летнего мужчины о том, что возле дома 18 по шоссе Славы в городе Сланцы возле сетевого продуктового магазина неизвестный ударил его бутылкой по голове, избил и похитил мобильный телефон.

Спустя около 30 минут возле дома 46 по улице Кирова «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления полицейсие задержали в состоянии алкогольного опьянения ранее судимого 46-летнего мужчину.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.