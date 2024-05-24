В Киришах задержали сибиряка, избившего мужчину возле бара

Накануне ночью, 23 мая 2024 года около 03 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что от дома 10 «А» по Советской улице в Киршах с множественными травмами, в тяжелом состоянии госпитализировали 26-летнего мужчину.

В тот же день около 11 часов 30 минут возле дома 1 по шоссе Энтузиастов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в причастности к инциденту задержали 33-летнего жителя Омской области.

Задержанного подозревают в том, что в период с 00:00 до 03:00 возле бара в доме 10 по Советской улице в городе Киришы в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удар в область головы 26-летнему мужчине.

В отношении агрессивного сибиряка возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.