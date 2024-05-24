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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах задержали сибиряка, избившего мужчину возле бара

В Киришах задержали сибиряка, избившего мужчину возле бара

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника потасовки возле бара в Киришах

Накануне ночью, 23 мая 2024 года около 03 часов 10 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что от дома 10 «А» по Советской улице в Киршах с множественными травмами, в тяжелом состоянии госпитализировали 26-летнего мужчину.
В тот же день около 11 часов 30 минут возле дома 1 по шоссе Энтузиастов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в причастности к инциденту задержали 33-летнего жителя Омской области.
Задержанного подозревают в том, что в период с 00:00 до 03:00 возле бара в доме 10 по Советской улице в городе Киришы в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удар в область головы 26-летнему мужчине.
В отношении агрессивного сибиряка возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район телесные повреждения
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