ента новостей

14:01
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в преступлении сексуального характера
13:35
В Петербурге мужчина избил битой своего знакомого
13:18
В Торковичах подросток ограбил пенсионерку
13:13
Во Фрунзенском районе обнаружены трупы двух петербуржцев
13:08
В Ленобласти столкнулись иномарка и «КамАЗ», есть пострадавший
13:04
Ленобласть расширяет присутствие своих фермеров в торговых сетях
13:03
В Ленобласти "Хендэ Элантра" вылетела в кювет, пострадала пассажирка
13:02
Петербургским чиновникам предложили сделать «резервным фондом Беглова» весь городской бюджет
10:35
Они хотят разговаривать, но не желают слушать
10:11
Займутся дачными дорогами
09:24
Назальная вакцина стала популярной
19:58
В Мариинском дворце рассказали о писателях XX века
18:50
«Единая Россия» в Петербурге организовала спортивный праздник для детей резервистов
18:48
Киберполигоны должны стать базой обучения профильных специалистов
18:43
В Ленобласти начался очередной отбор территорий для благоустройства
18:25
Путешествие из Москвы в Петербург в АРТМУЗЕ
17:44
В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за квартирную кражу
14:58
Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для глухих
14:11
На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность
13:01
Фестиваль «Мир пряника»
12:38
В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи
12:25
В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки
12:22
В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников
12:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
12:12
В Кронштадте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
12:09
В Петербурге задержали школьника, напавшего с ножом на 16-летнего знакомого
11:15
«Единая Россия» организовала экскурсию в Русский музей для детей участников спецоперации
10:59
В Тихвине пенсионерка лишилась крупной суммы денег поверив в историю про ДТП
10:53
В Приозерске пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей
10:32
По поручению прокурора Ленобласти проведено благоустройство дворовой территории
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина избил битой своего знакомого

В Петербурге мужчина избил битой своего знакомого

0
91
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Красносельском районе полицейские задержали мужчину, избившего битой своего знакомого

Ранним утром 10 ноября около 05 часов 40 минут от дома 171/5 по проспекту Ветеранов был доставлен в больницу 57-летний мужчина, с переломами в состоянии средней тяжести.

Установлено, что 8 ноября в одной из квартир на Авангардной дом 27, 65-летний пенсионер, ранее неоднократно судимый, после распития алкогольных напитков, в ходе ссоры, несколько раз ударил битой потерпевшего.

Вчера на улице 2-я Комсомольская опергруппой по подозрению в совершении данного преступления злоумышленник задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-11-2022, 14:33
В Петербурге охранник бара одним ударом нокаутировал посетителя
23-09-2022, 15:20
На севере Петербурга избили мужчину
20-10-2022, 14:45
В деревне Корнево в магазине избили мужчину
25-11-2019, 13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
23-05-2022, 11:31
В Петербурге ссора из-за девушки закончилась поножовщиной
30-09-2022, 16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 13:08
В Ленобласти столкнулись иномарка и «КамАЗ», есть пострадавший
0
57
Сегодня, 13:03
В Ленобласти "Хендэ Элантра" вылетела в кювет, пострадала пассажирка
0
109
Вчера, 12:25
В Выборгском районе школьник попал под колеса иномарки
0
102
Вчера, 12:22
В центре Петербурга автоледи сбила двух 12-летних школьников
Наверх