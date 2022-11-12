В Петербурге мужчина избил битой своего знакомого

Ранним утром 10 ноября около 05 часов 40 минут от дома 171/5 по проспекту Ветеранов был доставлен в больницу 57-летний мужчина, с переломами в состоянии средней тяжести.

Установлено, что 8 ноября в одной из квартир на Авангардной дом 27, 65-летний пенсионер, ранее неоднократно судимый, после распития алкогольных напитков, в ходе ссоры, несколько раз ударил битой потерпевшего.

Вчера на улице 2-я Комсомольская опергруппой по подозрению в совершении данного преступления злоумышленник задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.