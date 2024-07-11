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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с фурой погибли два человека

В Ленобласти в ДТП с фурой погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на 607 километре трассы "М-10"

Накануне днем, 10 июля 2024 года около 13 часов 10 минут на 607 километре трассы "М-10", в Тосненском районе Ленинградской области 78-летний водитель автомобиля «Джили» при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении  автомобилю "Мерседес" под управлением 57-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. 

В результате дорожного происшествия водитель "Джили" и его 75-летняя пассажирка погибли на месте. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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