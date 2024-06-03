В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»

Вчера вечером, 2 июня 2024 года около 16 часов 00 минут на 131 километре трассы «Санкт-Петербург - Южное полукольцо», в Кировской районе Ленинградской области 43-летняя женщина управляя автомобилем «Мерседес» на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной трассы не предоставила право преимущества транспорту, двигавшемуся по главной дороге, и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а ее 6-летнего сына госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.