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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»

В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 131 километре автодороги «СПБ - Южное полукольцо»

Вчера вечером, 2 июня 2024 года около 16 часов 00 минут на 131 километре трассы «Санкт-Петербург - Южное полукольцо», в Кировской районе Ленинградской области 43-летняя женщина управляя автомобилем «Мерседес» на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной трассы не предоставила право преимущества транспорту, двигавшемуся по главной дороге, и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а ее 6-летнего сына госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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