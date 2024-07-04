Сегодня вечером, 4 июня 2024 года около 17 часов 15 минут на 7-ом километре трассы «А-120 Южное полукольцо», вне населенного пункта 20-летний водитель, управляя автомобилем «Эксид VX», при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Вольво FH», с полуприцепом «Кегель», ехавшим по главной дороге под управлением 40-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, а его 17-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
На "Южном полукольце" в ДТП с фурой погиб водитель легкового автомобиля
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти
Сегодня вечером, 4 июня 2024 года около 17 часов 15 минут на 7-ом километре трассы «А-120 Южное полукольцо», вне населенного пункта 20-летний водитель, управляя автомобилем «Эксид VX», при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Вольво FH», с полуприцепом «Кегель», ехавшим по главной дороге под управлением 40-летнего водителя.
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