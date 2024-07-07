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Питерец.ру » Происшествия » Житель Ленобласти хранил в сарае боеприпасы

Житель Ленобласти хранил в сарае боеприпасы

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Ленобласти, хранившего в сарае боеприпасы

5 июля 2024 года к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы города Сясьстрой о том, что в сарае на улице Кирова хранятся боеприпасы.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и изъяли боеприпасы и арбалет. 

Изъятое направлено на экспертизу. 

Предполагаемым владельцем схрона оказался 50-летний ранее судимый местный житель.                                                                                                                                                             По оперативной информации, он намеревался использовать изъятое для глушения рыбы. 

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 222.1 ч.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК .

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район боеприпасы
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