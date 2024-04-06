5 апреля 2024 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области позвонил неизвестный и сообщил о, якобы, существующей угрозе автовокзалу в городе Кингисепп на проспекте Карла Маркса.
На место происшествия были незамедлительно направлены полицейские. Проведенным осмотром автовокзала и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.
Через несколько минут личность звонившего удалось установить: им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель.
Подозреваемый был задержан. Мотивы звонка о ложном заминировании устанавливаются.
Следоватеои возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В Кингисеппе поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о заминировании автовокзала
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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении
5 апреля 2024 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области позвонил неизвестный и сообщил о, якобы, существующей угрозе автовокзалу в городе Кингисепп на проспекте Карла Маркса.
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