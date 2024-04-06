В Кингисеппе поймали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о заминировании автовокзала

5 апреля 2024 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области позвонил неизвестный и сообщил о, якобы, существующей угрозе автовокзалу в городе Кингисепп на проспекте Карла Маркса.

На место происшествия были незамедлительно направлены полицейские. Проведенным осмотром автовокзала и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Через несколько минут личность звонившего удалось установить: им оказался 49-летний неработающий ранее судимый местный житель.

Подозреваемый был задержан. Мотивы звонка о ложном заминировании устанавливаются.

Следоватеои возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.