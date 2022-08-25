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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские обнаружили автомат и пистолет с патронами

В Ленобласти полицейские обнаружили автомат и пистолет с патронами

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Опубликовал: Anton78
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У арендатора дома в Сосново нашли автомат и пистолет с патронами

В минувший вторник к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратился 68-летний мужчина с заявлением, что 47-летний арендатор его загородного дома в поселке Сосново на улице Попова отказывается оплачивать жилье, не впускает в дом, угрожает оружием.

Прибывшие на место происшествия наряд полиции задержал 47-летнего мужчину, у которого было обнаружено и изъято: автомат АК-74 без магазина, пистолет ТТ, патроны в количестве 94 штук, патроны калибра 9 мм в количестве 50 штук.

Источник приобретения изъятого оружия и боеприпасов устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район оружие
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