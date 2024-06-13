У жителя Красносельского района изъяли патроны и взрывчатку

Накануне, 12 июня 2024 года около 11 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 41-летний мужчина, который добровольно выдал боеприпасы и взрывчатые вещества. С его слов, патроны и взрывчатка принадлежат его пожилому отцу, находящемуся на длительном стационарном лечении.

Согласно результатам проведенной экспертизы, боеприпасы оказались спортивно – охотничьими патронами к спортивным винтовкам в количестве 210 штук, 9 самодельными патронами, а ода из упаковок исследованных взрывчатых веществ является тротиловой шашкой.

По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ.