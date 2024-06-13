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Питерец.ру » Происшествия » У жителя Красносельского района изъяли патроны и взрывчатку

У жителя Красносельского района изъяли патроны и взрывчатку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга изъяли у жителя Красносельского района патроны и взрывчатку

Накануне, 12 июня 2024 года около 11 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 41-летний мужчина, который добровольно выдал боеприпасы и взрывчатые вещества. С его слов, патроны и взрывчатка принадлежат его пожилому отцу, находящемуся на длительном стационарном лечении.
Согласно результатам проведенной экспертизы, боеприпасы оказались спортивно – охотничьими патронами к спортивным винтовкам в количестве 210 штук, 9 самодельными патронами, а ода из упаковок исследованных взрывчатых веществ является тротиловой шашкой.
По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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