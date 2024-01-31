В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика

В минувший понедельник вечером, 29 января 2024 года около 16 часов 15 минут возле дома 11 по улице «Дорога на Рубеж» в поселке Строение Тосненского района Ленинградской области в ходе реализации оперативной информации полицейские остановили автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 35-летней женщины.

В салоне автомашины в качестве пассажира находился неработающий 46-летний местный житель, у которого в кармане куртки обнаружили и изъяли один полиэтиленовый пакет, в котором содержалось кристаллическое вещество светло-бежевого цвета, общей массой 986,2 грамма.

Экспертиза показала, что вещество является смесью, содержащей наркотическое средство – синтетический психостимулятор Α-PVP.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.