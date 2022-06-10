В Сертолово обнаружили склад боеприпасов и наркотические вещества

Накануне в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков сотрудники полиции совместно со следователями провели обыск по месту жительства 41-летнего ранее судимого жителя города Сертолово. В ходе обыска обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и около 5 граммов кокаина.

В этот же день по данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.