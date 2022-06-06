Полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия

20 мая 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия), был задержан 47-летний гражданин. Сотрудниками полиции был произведен обыск по месту проживания задержанного, а также в автомобиле «ВАЗ-2131» и гараже, принадлежавшим ему.

В ходе обыска было изъято: 3 сигнальных патрона, 1 головная часть минометной мины, 15 штук взрывателей, 2 пулемета «Дегтерева», карабин «Маузер», автомат «Пистолет-пулемет Шпагина», 1 граната, 3 патрона, охотничьи патроны различного калибра в количестве 41 штука, металлическая банка с бездымным порохом «Сокол». Предварительно, было установлено, что мужчина является «черным копателем».

Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятые предметы относятся к категории взрывных устройств, кроме гранаты, которая не содержит взрывчатых веществ. 4 июня 2022 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Избранная мера пресечения в отношении задержанного – подписка о невыезде, не изменялась.