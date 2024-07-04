Во Фрунзенском районе поймали вандала, который разрисовал лифт

Накануне утром, 03 июля 2024 года около 10 часов 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что житель дома 108 по Будапештской улице разрисовал лифт в своем доме и ведет себя неадекватно.

Около 11 часов 00 минут сотрудники полиции "по горячим следам" у дома по подозрению в совершении данного преступления задержали 52-летнего жителя одной из квартир, который рассказал, что нанес изображение в лифте, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).