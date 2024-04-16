Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте

Накануне ночью, 15 апреля 2024 года около 00 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 34-летний адвокат, который рассказал о том, что возле дома 72 по Боровой улице в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Лада Веста» выстрелил в его сторону из сигнального пистолета и уехал.

Около 01 часа 30 минут возле дома 14 по Курской улице наряд патрульно-постовой службы полиции по подозрению в причастности к инциденту "по горячим следам" задержал 24-летнего петербуржца, у которого изъяли светошумовой револьвер.

В результате инцидента заявитель не пострадал.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).