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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте

Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелявшего в дорожном конфликте во Фрунзенском районе

Накануне ночью, 15 апреля 2024 года около 00 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 34-летний адвокат, который рассказал о том, что возле дома 72 по Боровой улице в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля «Лада Веста» выстрелил в его сторону из сигнального пистолета и уехал.
Около 01 часа 30 минут возле дома 14 по Курской улице наряд патрульно-постовой службы полиции по подозрению в причастности к инциденту "по горячим следам" задержал 24-летнего петербуржца, у которого изъяли светошумовой револьвер.
В результате инцидента заявитель не пострадал.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
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