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Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого в изнасиловании

В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого в изнасиловании

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в насилии с Лиговки

Накануне ранним утром около 06 часов 00 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что накануне вечером из квартиры дома  по улице Вавиловых с телесными повреждениями к ним была доставлена 22-летняя женщина.

Спустя 5 часов в отдел полиции Калининского района от потерпевшей поступило заявление о том, что 8 июля в период с 02:00 до 12:30 в доме 13 по улице Егорова ее изнасиловал малознакомый мужчина.

В тот же день около 22 часов 00 минут возле дома 30 по Лиговскому проспекту сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 41-летний местный житель.

В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). 

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район насильник изнасилование
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