В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого в изнасиловании

Накануне ранним утром около 06 часов 00 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что накануне вечером из квартиры дома по улице Вавиловых с телесными повреждениями к ним была доставлена 22-летняя женщина.

Спустя 5 часов в отдел полиции Калининского района от потерпевшей поступило заявление о том, что 8 июля в период с 02:00 до 12:30 в доме 13 по улице Егорова ее изнасиловал малознакомый мужчина.

В тот же день около 22 часов 00 минут возле дома 30 по Лиговскому проспекту сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 41-летний местный житель.

В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.