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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и бросившего его в канаве под Гатчиной

В Шушарах задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и бросившего его в канаве под Гатчиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и бросившего его в канаве под Гатчиной

29 июня 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 47-летней местной жительницы, которая заявила о том, что в канаве в СНТ «Пушкинец» она обнаружила труп мужчины.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшим оказался 58-летний местный житель, ставший жертвой ДТП.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к преступлению может быть причастен 54-летнй житель поселка Шушары, которого задержали совместно с сотрудниками ГИБДД Гатчинского района в квартире дома 7 на Колпинском шоссе.
Полицейскими установлено, что 28 июня около 20 часов 30 минут он, передвигаясь на автомобиле «Шкода Октавия», сбил идущего по обочине пешехода и скрылся.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП пострадавший пешеход обнаружение трупа
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