В Шушарах задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и бросившего его в канаве под Гатчиной

29 июня 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 47-летней местной жительницы, которая заявила о том, что в канаве в СНТ «Пушкинец» она обнаружила труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшим оказался 58-летний местный житель, ставший жертвой ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к преступлению может быть причастен 54-летнй житель поселка Шушары, которого задержали совместно с сотрудниками ГИБДД Гатчинского района в квартире дома 7 на Колпинском шоссе.

Полицейскими установлено, что 28 июня около 20 часов 30 минут он, передвигаясь на автомобиле «Шкода Октавия», сбил идущего по обочине пешехода и скрылся.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.