ента новостей

14:28
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
11:15
В Ленобласти спасатели спасли мужчину на пожаре
10:33
В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика
10:15
Развитие Ленобласти продолжается
09:54
Борьба с коррупцией продолжается
09:28
Отключат ли у нас интернет?
20:06
Штукатурка вместо сосулек посыпалась в Санкт-Петербурге с приходом тепла
16:09
Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»
14:06
В Ленобласти электричка сбила девушку
13:36
В Ленобласти по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших платежный терминал
13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
11:30
Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в Бельгии
11:08
В Кингисеппе пьяная ссора закончилась стрельбой
10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
10:25
С долларом попрощаются
10:21
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:52
Бумагу стали делать из золота?
08:52
Пандемия еще не завершена
20:15
Малинкович попытался сместить Сурайкина и стать новым лидером «Коммунистов России»
15:54
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
10:48
Путина снова хвалят
09:44
Дефолта не будет
08:50
Нам есть с кем дружить
15:03
Волейбольный «Зенит» официально прокомментировал появление Дмитрия Пашицкого в форме клуба из Гданьска
12:52
Большинство петербуржцев выступают за отмену масочного режима
12:39
В Петербурге задержали автоугонщика
11:31
Президент Китая обещает «свести к минимуму» экономические последствия вспышки Covid
11:27
Участников антиправительственных демонстраций на Кубе приговорили к 30 годам лишения свободы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП

В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские Гатчинского района разыскали виновника смертельного ДТП

Ранее, 8 марта 2022 года в полицию Гатчинского района Ленинградской области из Гатчинской больницы поступила телефонограмма о том, что 7 марта в 21.05 бригадой скорой помощи с пересечения Сиверского шоссе и улицы Андреевской в поселке Вырица  в тяжелом состоянии госпитализирована 16-летняя местная жительница.

Было установлено, что около 19.40 неизвестный, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по автодороге Мины-Куровицы, вблизи дома 72 по Сиверскому шоссе совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся, в результате чего пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью). 15 марта 2022 года пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась.

21 марта около 15.20 в городе Луга, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска при содействии сотрудников дорожной полиции Гатчинского района по подозрению в совершении указанного преступления задержан 56-летний житель города Луга.

Уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
25-01-2022, 11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
21
Сегодня, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
80
Сегодня, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
107
Вчера, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
133
Вчера, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх