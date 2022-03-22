В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП

Ранее, 8 марта 2022 года в полицию Гатчинского района Ленинградской области из Гатчинской больницы поступила телефонограмма о том, что 7 марта в 21.05 бригадой скорой помощи с пересечения Сиверского шоссе и улицы Андреевской в поселке Вырица в тяжелом состоянии госпитализирована 16-летняя местная жительница.

Было установлено, что около 19.40 неизвестный, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по автодороге Мины-Куровицы, вблизи дома 72 по Сиверскому шоссе совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся, в результате чего пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью). 15 марта 2022 года пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась.

21 марта около 15.20 в городе Луга, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска при содействии сотрудников дорожной полиции Гатчинского района по подозрению в совершении указанного преступления задержан 56-летний житель города Луга.

Уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.