В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП

Поздним вечером минувшего воскресенья, около 23.05 у дома 162 по Московскому шоссе автомлбиль «Ауди А5» совершил наезд на 24-летнего мужчину, который от телесных повреждений скончался на месте происшествия, а водитель скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории гаражей в Экспедиторском проезде сотрудниками полиции была обнаружена автомашина «Ауди А5» без госзнаков. На автомобиле имелись характерные повреждения после наезда на пешехода. Также полицейские установили водителя иномарки.

Накануне около 12:00 сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району у дома 160 по Московскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 27-летнего жителя поселка Шушары.

ГСУ ГУ МВД России по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.