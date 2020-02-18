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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП

В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Водитель, совершивший наезд на мужчину-пешехода на Московском шоссе и скрывшийся с места происшествия, задержан сотрудниками ГИБДД.

Поздним вечером минувшего воскресенья, около 23.05 у дома 162 по Московскому шоссе автомлбиль «Ауди А5» совершил наезд на 24-летнего мужчину, который от телесных повреждений скончался на месте происшествия, а водитель скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории гаражей в Экспедиторском проезде сотрудниками полиции была обнаружена автомашина «Ауди А5» без госзнаков. На автомобиле имелись характерные повреждения после наезда на пешехода. Также полицейские установили водителя иномарки.

Накануне около 12:00 сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району у дома 160 по Московскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержали 27-летнего жителя поселка Шушары.

ГСУ ГУ МВД России по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Источник: ГУ МВД
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