Полицейские поймали подозреваемого в краже из припаркованной автомашины в деревне Ретселя

2 декабря прошлого года на территории парковки центра активного отдыха возле дома 14 в деревне Ретселя, Ломоносовского района Ленобласти из припаркованного автомобиля «Форд Эксплорер», принадлежащего 31-летней женщине, было похищено имущество на общую сумму 90 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. в УК РФ (кража).

Вчера, 24 июня 2024 года около 10 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 74 по Будапештской улице сотрудники уголовного розыска Главка по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего 54-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Похищенное имущество изъяли.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.