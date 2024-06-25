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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали подозреваемого в краже из припаркованной автомашины в деревне Ретселя

Полицейские поймали подозреваемого в краже из припаркованной автомашины в деревне Ретселя

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники уголовного розыска Главка задержали 54-летнего подозреваемого в краже

2 декабря прошлого года на территории парковки центра активного отдыха возле дома 14 в деревне Ретселя, Ломоносовского района Ленобласти из припаркованного автомобиля «Форд Эксплорер», принадлежащего 31-летней женщине, было похищено имущество на общую сумму 90 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. в УК РФ (кража).
Вчера, 24 июня 2024 года около 10 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 74 по Будапештской улице сотрудники уголовного розыска Главка по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего 54-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Похищенное имущество изъяли.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район кража
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