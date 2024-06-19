Полицейские поймали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения

16 июня 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга обратился очевидец с сообщением о том, что на территории гаражного кооператива, около дома 40 по улице Возрождения горит автомобиль «Мерседес Бенц 230Е», 1990 года выпуска, принадлежащий 28-летнему жителю Смоленска.

Вчера днем, 18 июня 2024 года около 13 часов 15 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 48 по Севастопольской улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали ранее судимого неработающего 26-летнего местного жителя.

Задержанный рассказал что автомобиль, по его мнению, был бесхозным и мешал ему.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.