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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения

Полицейские поймали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения

16 июня 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга обратился очевидец с сообщением о том, что на территории гаражного кооператива, около дома 40 по улице Возрождения горит автомобиль «Мерседес Бенц 230Е», 1990 года выпуска, принадлежащий 28-летнему жителю Смоленска.
Вчера днем, 18 июня 2024 года около 13 часов 15 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 48 по Севастопольской улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали ранее судимого неработающего 26-летнего местного жителя.
Задержанный рассказал  что автомобиль, по его мнению, был бесхозным и мешал ему.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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