22 июня 2024 года на пересечении дорог «Вологда-Тихвин» и «Аврово-Сясьстрой-Усадище», в Волховском районе Ленинградской области 58-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген LT3» совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении и остановившийся для поворота налево и пропуска встречного транспорта мотоцикл «GR-1-F250A» (питбайк), под управлением 17-летнего подростка.
В результате дорожного происшествия молодого человека с различными травмами, в тяжелом состоянии госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ленобласти в ДТП пострадал 17-летний подросток на питбайке
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с со сбитым подростком на питбайке в Волховском районе Ленобласти
22 июня 2024 года на пересечении дорог «Вологда-Тихвин» и «Аврово-Сясьстрой-Усадище», в Волховском районе Ленинградской области 58-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген LT3» совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении и остановившийся для поворота налево и пропуска встречного транспорта мотоцикл «GR-1-F250A» (питбайк), под управлением 17-летнего подростка.
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