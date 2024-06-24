В Ленобласти в ДТП пострадал 17-летний подросток на питбайке

22 июня 2024 года на пересечении дорог «Вологда-Тихвин» и «Аврово-Сясьстрой-Усадище», в Волховском районе Ленинградской области 58-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген LT3» совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении и остановившийся для поворота налево и пропуска встречного транспорта мотоцикл «GR-1-F250A» (питбайк), под управлением 17-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия молодого человека с различными травмами, в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.