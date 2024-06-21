В Петербурге ссора школьников закончилась поножовщиной

Накануне вечером, 20 июня 2024 года около 19 часов 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении молодого человека возле дома 4 по Тракторной улице.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудники полиции установили, что возле дома 4 между девятиклассником и семиклассником возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента и с места происшествия скрылся. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около 22 часов 55 минут в подъезде дома 6 по Тракторной улице сотрудники уголовного розыска подозреваемого в причастности к указанному преступлению задержали и доставили в отдел полиции.

Материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.