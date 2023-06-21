В Петербурге ссора покупателей в магазине закончилась поножовщиной

Вчера вечером около 19 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в продовольственном магазине в доме 30 по улице Декабристов, один из покупателей в ссоре ударил другого ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении магазина неизвестный несколько раз ударил ножом 59-летнего жителя Петроградского района, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавший с множественными проникающими колото-резаными ранами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в одну из городских больниц.

20 июня 2023 года около 22 часов 00 минут возле дома 39 по Английскому проспекту по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 50-летнего неработающего жителя Адмиралтейского района.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.