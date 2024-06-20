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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали мужчину за издевательство над 2-летним ребенком

В Невском районе задержали мужчину за издевательство над 2-летним ребенком

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района оперативно задержали мужчину за издевательство над двухлетним малышом

Вчера, 19 июня 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что мужчина свешивал маленького ребенка из окна 13-го этажа дома 5/6 по улице Белышева.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в интересующей их квартире 36-летнюю хозяйку, ее 2-летнюю дочку и 36-летнего сожителя. При этом на теле матери и ребенка были следы побоев.
Полицейские было установлено, что инцидент произошел 18 июня.
В ходе скандала сожитель схватил ребенка за ноги и вывесил ее из окна головой вниз, после чего вернул обратно.
Полицейские вызвали скорую помощь, которая госпитализировала женщину с ребенком.
Сожителя доставили в отдел полиции для разбирательства, после чего материалы полицейской проверки вместе с задержанным были переданы в следственные органы, которыми было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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