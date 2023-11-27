В Петербурге неоднократно судимая за неуплату алиментов ударила ножом своего сожителя

Вечером 24 ноября 2023 года около 17 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петрбурга поступила информация от петербуржца, проживающего в доме 59 по проспекту Шаумяна, о том, что его ударила ножом сожительница.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире 48-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские установили, что получению ножевого ранения предшествовала ссора с сожительницей в ходе совместного распития спиртного.

На месте происшествия по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 51-летнюю неработающую местную жительницу.

Следственные ограны по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Установлено, что в 1999 году задержанную привлекали к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, а после - 9 раз судима за неуплату алиментов.