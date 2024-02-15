В Невском районе задержали мужчину, избившего своего 6-летнего сына

Накануне ночью, 14 февраля 2024 года около 01 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 8 корпус 1 по Союзному проспекту. Женщина сообщила о том, что в квартире по соседству слышны детские крики и шум драки.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские, в квартире по указанному адресу обнаружили 6-летнего мальчика со следами побоев, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в медучреждение.

Установлено, что ребенка избил его 30-летний отец.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.