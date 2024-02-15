ента новостей

12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
12:22
На трассе «Нарва» в ДТП погибли две женщины
12:10
В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка
12:01
В Красносельском районе задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса
11:52
Во Фрунзенском районе 15-летнего подростка и его мать ударили ножом
11:36
В Невском районе задержали мужчину, избившего своего 6-летнего сына
10:23
Путин о Такере Карлсоне
09:55
Искусственный интеллект поможет ЖКХ
08:36
В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента
01:36
Лидер чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» разгромлен хоккейным клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга
00:44
Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск за дискредитацию российской армии
15:46
Большой концерт EMIN в БКЗ «Октябрьский»
15:44
Премьера спектакля «Кроткая» на новой сцене ТЮЗа
15:41
В Петербурге открывается новый театр: эстетика водевиля и музыкальные хиты Максима Дунаевского
14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
13:11
За спам-звонки будут штрафовать
12:59
В Петербурге задержали 18-летнего злоумышленника, обманувшего песионерку в Ленобласти
12:52
В Невском районе задержали подозреваемых в уличном грабеже
12:44
В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера
12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
09:33
На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий
08:58
Запретили рисовать на льду водоемов
08:53
Создадут 77 пешеходных переходов
01:51
Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»
01:31
Проиграв калининградскому «Локомотиву», волейбольная «Ленинградка» впервые за долгое время опустилась на третье место в Суперлиге
14:44
В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции
13:52
В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем
12:35
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
12:25
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали мужчину, избившего своего 6-летнего сына

В Невском районе задержали мужчину, избившего своего 6-летнего сына

0
52
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя дома по Союзному проспекту, избившего своего 6-летнего сына

Накануне ночью, 14 февраля 2024 года около 01 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 8 корпус 1 по Союзному проспекту. Женщина сообщила о том, что в квартире по соседству слышны детские крики и шум драки.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские, в квартире по указанному адресу обнаружили 6-летнего мальчика со следами побоев, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в медучреждение.
Установлено, что ребенка избил его 30-летний отец.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район телесные повреждения дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-01-2024, 11:13
В Ленобласти 17-летний подросток ударил ножом в живот мужчину
28-09-2020, 13:35
На севере Петербурга драка закончилась стрельбой
4-02-2024, 13:04
В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде
6-12-2022, 11:38
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об опасности
30-08-2023, 10:27
В Невском районе задержали участников семейной поножовщины
2-11-2023, 13:53
На севере Петербурга задержали двоих мигрантов подозреваемых в поножовщине

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
0
48
Сегодня, 12:22
На трассе «Нарва» в ДТП погибли две женщины
0
45
Сегодня, 12:10
В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка
0
144
Вчера, 14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
Наверх