ента новостей

09:31
В Невском районе 11-летний мальчик выпал из окна
09:02
Что с подготовкой к выборам?
08:19
Возникла новая инициатива в поддержку многодетных семей
00:55
СКА лишь по буллитам победил «Барыс» в Астане, но вернул лидерство в Западной конференции КХЛ
00:39
Гандбольный «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-3», хотя Артур Рудь и получил травму по ходу игры
17:44
Хоккеист «Авангарда» Холодилин не наказан за нанесение травмы форварду СКА Толчинскому
17:06
Виновнику ДТП на Пяти углах запертили управлять транспортными средствами
15:13
Почему возникли проблемы с начислением за газ?
14:39
44 тысячи за визитку Путина
13:46
Траты на онлайн-образование для школьников растут
13:43
В Петербурге почтили память Петра Великого
13:21
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на прохожего в поселке Бугры
10:28
На Демьяна Бедного водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся
10:20
В Калининском районе задержали мигранта за кражу кошелька у пенсионера
10:15
В Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении на проспекте Маршала Жукова
10:04
В Московском районе поймали подозреваемых в обмане пенсионерки
01:52
Руслан Гимбатов – автор победной шайбы в ворота новокузнецкого «Металлурга» в составе петербургских динамовцев
16:00
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода
15:34
В Ленобласти полицейские для остановки иномарки с пьяным водителем применили оружие
11:48
Поджигателя автомобилей на улице Рашетова задержали в Воронежской области
11:19
На Дальневосточном проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой из травматического пистолета
11:14
В Роскомнадзоре сообщили, запретят ли VPN с 1 марта в России
11:08
В поселке Металлострой водитель «БМВ» выстрелил влобовое стекло эвакуатора
11:00
На Кирочной улице рецидивист из Сертолово ограбил пенсионерку
10:52
На проспекте Энгельса до смерти избили прохожего
09:30
Такер Карлсон встретится с Путиным
09:06
Съемные квартиры серьезно подорожали
01:27
«Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик
20:08
В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»
19:49
В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе 11-летний мальчик выпал из окна

В Невском районе 11-летний мальчик выпал из окна

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Невском районе Петербурга 11-летний пятиклассник выпал из окна

Накануне вечером, 8 февраля 2024 года около 19 часов 10 минут в экстренные службы Невского района Петербурга поступила информация о падении ребенка из окна дома на проспекте Солидарности.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 11-летнего мальчика. В квартире, где он проживал была найдена предсмертная записка.

Семья полная, на профилактических учетах не состоит. 33-летняя мать работает юристом, 28-летний отчим – программист. Отец, уроженец Молдавии, выплачивает алименты.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район падение с высоты дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-10-2018, 09:14
В Петроградском районе ребенок выпал из окна
27-06-2023, 10:41
В Невском районе двухлетний мальчик выпал из окна
10-01-2024, 09:55
На севере Петербурга 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома
6-08-2018, 13:27
В Выборгском районе из окна выпал трехлетний малыш
18-08-2022, 11:29
В Петербурге 10-летний подростк выпал из окна пятого этажа
10-08-2023, 10:39
В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна

Происшествия на дорогах

0
128
Вчера, 10:28
На Демьяна Бедного водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся
0
304
7-02-2024, 16:00
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода
0
246
6-02-2024, 20:08
В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»
0
203
6-02-2024, 19:49
В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход
Наверх