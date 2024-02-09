В Невском районе 11-летний мальчик выпал из окна

Накануне вечером, 8 февраля 2024 года около 19 часов 10 минут в экстренные службы Невского района Петербурга поступила информация о падении ребенка из окна дома на проспекте Солидарности.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 11-летнего мальчика. В квартире, где он проживал была найдена предсмертная записка.

Семья полная, на профилактических учетах не состоит. 33-летняя мать работает юристом, 28-летний отчим – программист. Отец, уроженец Молдавии, выплачивает алименты.