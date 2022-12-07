Полицейские разыскали женщину с четырехмесячным ребенком, которого она самовольно забрала из реанимации

Накануне к полицейским поступила информация о том, что 3 декабря из центра временного проживания для женщин с малолетними детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в сопровождении матери, 1985 г., гражданки среднеазиатского государства, в тяжелом состоянии госпитализирован 4-месячный ребенок. Спустя 2 дня женщина забрала ребенка, которому требуется постоянный медицинский уход, из реанимационного отделения и самовольно покинула больницу.

В ночь на 7 декабря полицейские Всеволожского района Ленобалсти обнаружили беглянку в деревне Порошкино, вызвали «скорую помощь» и передали медикам младенца.

Его мать доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).