На Васильевском острове поймали мошенника, обманувшего 86-летнего пенсионера

Вечером 24 апреля 2024 года, около 19 часов 15 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 86-летнего жителя дома 38 по улице Шевченко. Пенсионер рассказал, что около 13 часов 30 минут к нему возле парадной дома подошел неизвестный и, под предлогом продажи норковой шубы, одеяла, двух подушек и комплекта постельного белья завладел его денежными средствами в сумме 100 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день вечером, 25 апреля возле дома 40 корпус 6 по улице Кораблестроителей в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержа подозреваемый в в совершении указанного преступления. Им оказался 28-летний неработающий житель Невского района Петербурга.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.