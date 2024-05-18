На Васильевском острове поймали подозреваемую в «снятии порчи»

Накануне, 17 мая 2024 года около 11 часов 00 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 75-летней жительницы дома 8 по 19 линии ВО о том, что днем 10 мая 2024 года возле станции метро «Василеостровская» она познакомилась с женщиной, которая пообещала «снять с нее порчу».

13 мая 2024 года около 12 часов 00 минут возле д. 45/34 по 8-й линии ВО она передала ей за «снятие порчи-сглаза» 65 тысяч рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

17 мая 2024 года около 12 часов 10 минут возле дома 32 по Среднему проспекту ВО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 59-летнюю женщину.

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.