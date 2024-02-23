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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Сортавала» грузовой «Камаз» влетел в отбойник, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб

На трассе «Сортавала» грузовой «Камаз» влетел в отбойник, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств  смертельной аварии на трассе «Сортавала»

Сегодня ранним утром, 23 февраля 2024 года около 06 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с большегрузом на 6-м километре трассы «Сортавала».

Прибывшие на место сторудники дорожной полиции установили, 44-летний водитель, управляя автомашиной «Камаз» с полуприцепом, груженым щебнем, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение слева по ходу движения, с последующим опрокидыванием. 

В результате грузовик перегородил дорогу в обе стороны, рассыпав щебень.

В момент опрокидывания автомобиля водитель выпал из кабины, после чего кабина загорелась. Кабина выгорела полностью, а водитель  скончался от травм, несовместимых с жизнью.   

В настоящее время специальные службы устраняют последствия ДТП, движение частично восстановлено по одной полосе в обе стороны.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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