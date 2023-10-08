ента новостей

13:13
На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб
13:09
Во Всеволожске конфликт из-за собак закончился стрельбой
13:01
На севере Петербурга поймали поджигателя входных дверей
12:57
В Металлстрое по «горячим» следам поймали «домушника»
12:10
В Колпино пожилая учительница передала мошенникам почти 5 млн рублей
01:19
После унизительных 1:7 от «Южного Урала» петербургское хоккейное «Динамо» получило 3:7 в матче с «Челметом»
23:17
Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0
21:46
«Зенит» ожидаемо победил «Сочи» со счётом 2:0, голы забили Клаудиньо и Кассьерра
11:33
В Кудрово молодой мужчина на «Ауди Q5» сбил ученицу 1 класса
11:31
В Красносельском районе мигрант на иномарке сбил ученицу 6 класса
11:28
В Красносельском районе автоледи на иномарке сбила ученика 3 класса
11:25
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам почти 5,7 млн рублей
11:22
В парке Сосновка двое злодеев совершили разбойное нападение на директора одной из строительных фирм
00:13
В Суперфиналах чемпионата России по шахматам Владислав Артемьев и Ольга Баделько одержали свои пятые победы подряд
23:50
Гол Михаила Воробьёва в меньшинстве помог СКА обыграть ЦСКА в Москве – 3:2
22:41
Проект бюджета Петербурга на 2024-2026 годы внесен на рассмотрение
19:46
Баскетбольный «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в Лиге ВТБ со счётом 84:76, Винс Хантер – 12 очков и 8 подборов
14:29
В СПбГУ откроется выставка «Александринское наследие Островского»
14:26
В Невском районе задержали братьев-наркоторговцев
14:21
В Петродворцовом районе иномарка сбила 10-летнего самокатчика
12:10
Искусство в массы: картины из собрания Русского музея украсили фасады зданий Петербурга
12:07
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке VPN
11:35
В Приомрском районе задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней
09:33
На трассе "Кола" автмобиль "Тойота" сбила мужчину переходившего дорогу
09:23
В Ленобласти в лобовом ДТП «БМВ Х1» и «Ленд Ровер Фрилендер» пострадали пять человек
02:32
Гарифуллина и Кованова лидируют в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 5-го тура, а Шувалова победила Бивол
21:11
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с Есипенко в 5-м туре Суперфинала в Царском Селе и отстаёт от лидирующего Артемьева на 2 очка
17:10
На семь дней полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу
16:56
СКА проиграл в Минске «Динамо» - 2:4, но скоро невских армейцев усилит лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Серебряков
15:29
В Ленобласти начинается отопительный сезон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб

На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб

0
2
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Накануне вечером около 18 часов 30 минут в Выборгском районе Ленинградской области, на 190 километре трассы «Скандинавия», в населенном пункте Кондратьево 65-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при выезде со второстепенной дороги на перекрестке «посёлок Кондратьево - АЗС «Татнефть»», не уступил дорогу «Газели» под управлением 27-летнего водителя, двигавшейся по главной дороге - трассе «Скандинавия».
В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» погиб на месте происшествия. Пассажир «Газели» госпитализирован, данные о его состоянии уточняются.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-08-2023, 11:25
В Ленобласти женщина-водитель погибла врезавшись в дерево на «Лада Ларгус»
27-06-2022, 13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
10-08-2023, 13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
9-06-2023, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
8-03-2023, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
6-03-2023, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»

Происшествия на дорогах

0
2
Сегодня, 13:13
На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб
0
229
Вчера, 11:33
В Кудрово молодой мужчина на «Ауди Q5» сбил ученицу 1 класса
1
158
Вчера, 11:31
В Красносельском районе мигрант на иномарке сбил ученицу 6 класса
0
147
Вчера, 11:28
В Красносельском районе автоледи на иномарке сбила ученика 3 класса
Наверх