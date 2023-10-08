На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб

Накануне вечером около 18 часов 30 минут в Выборгском районе Ленинградской области, на 190 километре трассы «Скандинавия», в населенном пункте Кондратьево 65-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при выезде со второстепенной дороги на перекрестке «посёлок Кондратьево - АЗС «Татнефть»», не уступил дорогу «Газели» под управлением 27-летнего водителя, двигавшейся по главной дороге - трассе «Скандинавия».

В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» погиб на месте происшествия. Пассажир «Газели» госпитализирован, данные о его состоянии уточняются.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.