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Питерец.ру » Происшествия » Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти

Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП у поселка Вишневка, в котором погибла водитель болотохода

Накануне поздним вечером, 1 июня 2024 года около 23 часов 00 минут на дороге возле поселка Вишневка, в Выборгском районе Ленинградской области, при подъезде к СНТ «Вишневское» произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 47-летняя женщина, управляя снегоболотоходом «Stels Гепард», при движении от СНТ «Вишневское» в сторону поселка Вишневка, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате дорожного происшествия водитель погибла на месте, а ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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