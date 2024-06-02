Накануне поздним вечером, 1 июня 2024 года около 23 часов 00 минут на дороге возле поселка Вишневка, в Выборгском районе Ленинградской области, при подъезде к СНТ «Вишневское» произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 47-летняя женщина, управляя снегоболотоходом «Stels Гепард», при движении от СНТ «Вишневское» в сторону поселка Вишневка, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате дорожного происшествия водитель погибла на месте, а ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
0
0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП у поселка Вишневка, в котором погибла водитель болотохода
Накануне поздним вечером, 1 июня 2024 года около 23 часов 00 минут на дороге возле поселка Вишневка, в Выборгском районе Ленинградской области, при подъезде к СНТ «Вишневское» произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"