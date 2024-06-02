Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти

Накануне поздним вечером, 1 июня 2024 года около 23 часов 00 минут на дороге возле поселка Вишневка, в Выборгском районе Ленинградской области, при подъезде к СНТ «Вишневское» произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 47-летняя женщина, управляя снегоболотоходом «Stels Гепард», при движении от СНТ «Вишневское» в сторону поселка Вишневка, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель погибла на месте, а ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.