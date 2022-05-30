В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла

Вчера днем около 14 часов 15 минут возле дома 1 по улице Хвойная в поселке Симагино Выборгского района Ленобласти не имеющая права управления транспортным средством 60-летняя женщина, управляя снегоболотоходом «CFMOTO CFORCE 1000», не справившись с управлением совершила съезд с дороги на левую обочину с последующим наездом на камень и опрокидыванием.

В результате дорожного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.