На Муринской дороге иномарка сбила 11-летнего мальчика

Накануне утром, 22 апреля 2024 года около 08 часов 05 минут к полицейским Красногвардейского района петербурга поступила информация о ДТП возле дома 84 по Муринской дороге.

Прибывшие на месте происшествия полицейские установили, что 40-летний водитель автомобиля «Форд Мондео», двигаясь от Муринской дороги в сторону Пискаревского проспекта, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых 11-летнего ученика 5 класса.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.